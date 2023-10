The Lady Killer Trailer OUT: अर्जुन और भूमि की फिल्म का ट्रेलर आया सामने, 3 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Highlights 3 नवंबर को द लेडी किलर सिनेमाघरों में होगी रिलीज उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर फिल्म की कहानी बुनी हुई है फिल्म अजय बहल द्वारा निर्देशित किया गया है

The Lady Killer Trailer OUT: दीवाली नजदीक है और सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्म दस्तक देने वाली है। इस कड़ी में सिनेमाघरों में अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की फिल्म द लेडी किलर भी दस्तक देने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रविवार को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में अर्जुन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं भूमि का किरदार भी जबरदस्त रहने वाला है। मालूम हो कि अर्जुन कपूर आखिरी बार 2022 में एक विलेन रिटर्न्स और इस साल की शुरुआत में कुट्टी में सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आए थे।

In a world where love knows no boundaries, a dangerous pursuit begins. ❤‍🔥🚩⚡



Watch the gripping tale unfold in #TheLadyKiller

Trailer Out Now https://t.co/2j2oAKdVCj#SCIPL#ArjunKapoor#BhumiPednekar#AjayBahl @ShaaileshRSingh @KarmaMediaEnt#ThePolaroidMedia…