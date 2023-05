The Kerala Story Box Office Collection Day 14: अदा शर्मा स्टाटर फिल्म की रफ्तार हुई धीमी, 14वें दिन की सबसे कम कमाई

By अंजली चौहान | Published: May 19, 2023 11:23 AM

ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही द केरला स्टोरी सवालों के घेरे में है। हालांकि, फिल्म के विरोध के बावजूद दर्शक भारी संख्या में इसे अपना समर्थन दे रहे हैं।

फाइल फोटो