The Kerala Story Box Office Collection Day 12: अदा शर्मा स्टारर फिल्म 150 करोड़ के क्लब में हुई शामिल, 'द केरला स्टोरी' ने 12 दिन की इतनी कमाई

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2023 10:25 AM

अदा शर्मा की फिल्म 'द केरला स्टोरी' ने 12वें दिन करीब 9.8 करोड़ रुपये कमाई की है और इसी के साथ फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है।

फाइल फोटो

