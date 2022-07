फिल्म 'धोखा राउंड डी कॉर्नर' 23 सितम्बर को होगी रिलीज, इस फिल्म के जरिए भूषण कुमार की बहन करेंगी डेब्यू

Highlights फिल्म में आर माधवन, अपारशक्ति खुराना, दर्शन कुमार के साथ नजर आएंगी खुशाली सस्पेंस ड्रामा फिल्म है धोखा राउंड डी कॉर्नर, सितंबर में सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन, अपारशक्ति खुराना, दर्शन कुमार और खुशाली कुमार की आगामी सस्पेंस ड्रामा फिल्म धोखा - राउंड डी कॉर्नर 23 सितंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुकी गुलाटी के निर्देशन में बनी इस फिल्म से खूबसूरत खुशली कुमार अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं, जो फिल्म निर्माता भूषण कुमार की बहन हैं। धोखा - राउंड डी कॉर्नर एक बहु-दृष्टिकोण वाली पेसी फिल्म है, जो आपको सिनेमाघरों की ओर आकर्षित करेगी।

इस फिल्म की शूटिंग कोरोना काल में शुरू हुई थी। एक अरबन कपल के एक दिन की जिंदगी पर आधारित ट्विस्ट और टर्न से भरपूर इस सस्पेंस ड्रामा फिल्म में सभी किरदारों के ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे। धोखा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच है और क्या झूठ।

