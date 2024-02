"अपनी चोली टाइट बांध ले...", धड़कने बढ़ाने आ रही है तब्बू-करीना और कृति सेनन की 'द क्रू', नोट कर लें डेट

मुंबई: रिया कपूर द्वारा निर्देशित और एकता कपूर द्वारा निर्मित, 'द क्रू' फिल्म एक्ट्रेस के साथ सिनेमाघरों में उतरने के लिए बहुचर्चित परियोजना है। फिल्म को लेकर शुक्रवार को बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक इसकी रिलीज डेट में बदलाव हुआ है।

तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म द क्रू मार्च में रिलीज होने वाली है जिसकी डेट 29 मार्च तय की गई है। वहीं, इससे पहले फिल्म 22 मार्च, 2024 रिलीज होने वाली थी।

द क्रू एकता आर कपूर और रिया कपूर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शूटिंग मुंबई और अबू धाबी में की गई है।

फिल्म रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी गई है। वीडियो की शुरुआत एक साउड इफेक्ट से हो रही है जिसमें कहा जा रहा है, "अपनी चोली टाइट बांध लीजिए ताकि दिल बाहर न गिर जाए" इसके साथ तीनों एक्ट्रेस चलते हुई दिखाई दे रही हैं।

Clear your calendars, call your friends ✈️

This March, you’re flying with the Crew!#ArrivingInCinemasMarch29



Poster and Title announcement soon!#Tabu#KareenaKapoorKhan@diljitdosanjh and a special appearance by @KapilSharmaK9#ShobhaKapoor@AnilKapoor@EktaaRKapoor… pic.twitter.com/OcNC4jOrSg