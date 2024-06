बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक सेलेब्स ने टीम इंडिया को दी बधाई, पढ़ें किसने क्या कहा

T20 World Cup 2024: बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में भारतीय टीम और अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शनिवार को आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश को कई सालों के इंतजार के बाद वर्ल्ड कप लाकर दिया। देश भर में जीत के बाद से ही जश्न का माहौल है। भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा में फैन्स द्वारा बधाई देने का सिलसिला जारी है।

साथ ही सेलेब्स भी जीत से गदगद हो गए हैं और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई बड़ी हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी है जिसमें वरुण धवन, अजय देवगन, जूनियर एनटीआर समेत अन्य एक्टर और एक्ट्रेस शामिल हैं।

रवीना टंडन ने प्रशंसकों को अपनी विश्व कप वॉच पार्टी की एक झलक दिखाई। वह और उनके दोस्त भारत द्वारा 17 साल बाद विश्व कप जीतने पर बहुत खुश थे।

भारत की जीत से ठीक पहले, आयुष्मान खुराना ने एक्स पर एक नोट पोस्ट किया।

Tears of joy! 🥹🏆

This is a 140 crore giant big group hug!

🇮🇳🫂 pic.twitter.com/GcD7Bci5MG — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) June 29, 2024

अजय देवगन ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

Words can't describe the joy! Congratulations Team India, you've made history! 🎉🇮🇳

This victory is etched in our hearts♥️#T20WorldCup#INDvSA2024 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 29, 2024

अभिषेक बच्चन ने एक्स पर इंडिया कमऑन लिखते हुए पोस्ट किया, जो इंडिया की जीत को समर्पित है।

INDIAAAAAAAA!!!! Come onnnnn!!!! Champions. 💪🏽🇮🇳 — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) June 29, 2024

एसएस राजामौली ने भी "चैंपियंस" को सलाम किया।

जूनियर एनटीआर ने लिखा कि वह गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं।

कार्तिक आर्यन ने टीम को कभी हार न मानने वाली टीम करार दिया।

अनिल कपूर ने लिखा, "इस समय हर भारतीय एक ही भावना महसूस कर रहा है!!!! यह ऐसे होता है!!!! सच्चे चैंपियन!!!"

Every Indian right now is feeling the same emotion!!!! This is how it’s done!!!! True champions!!! https://t.co/O6X2hbN1fJ — Anil Kapoor (@AnilKapoor) June 29, 2024

अल्लू अर्जुन ने भी टीम इंडिया को बधाई देने के लिए एक्स का सहारा लिया।

फिल्मी सितारों के अलावा, राजनेताओं ने भी टीम को शुभकामनाएं दी है। नितिन गडकरी ने टीम की जीत का वीडियो शेयर करते हुए इस जीत को ऐतिहासिक बताया।

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अनोखे अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई देने के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया।

CHAMPIONS!



Our team brings the T20 World Cup home in STYLE!



We are proud of the Indian Cricket Team.



This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt — Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2024

वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "क्या टीम है, क्या प्रदर्शन @रोहित शर्मा45 हर खेल में आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं @विराट कोहली भारत के लिए अपना आखिरी टी-20 खेल रहे हैं और हर भारतीय को बहुत खुशी दे रहे हैं। राहुल द्रविड़ हमेशा से मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और अब उन्हें कोच के तौर पर विश्व कप जीतते देखना बहुत अच्छा लगा। भारत माता की जय।"

बता दें कि भारत ने 7 रन से जीत दर्ज की। यह भारत का दूसरा टी-20 खिताब है, 2007 में उद्घाटन टूर्नामेंट जीतने के बाद उनका पहला और 2011 के 50 ओवर के टूर्नामेंट के बाद किसी भी प्रारूप में उनकी पहली विश्व कप जीत है। T20 विश्व कप में जीत हासिल करने के बाद, टीम इंडिया के सदस्यों में भावनाएँ चरम पर थीं।

रोहित शर्मा अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि राहुल द्रविड़ उत्साह में अपनी कुर्सी से उछल पड़े। आखिरकार, वे विश्व चैंपियन बन गए! हार्दिक पांड्या भावुक हो गए। बॉलीवुड ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दी।

