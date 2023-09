Swara Bhaskar Baby Girl Photos: स्वरा भास्कर मां बनीं, पति फहाद अहमद के साथ गोद में बेटी लेकर साझा की तस्वीर, देखें

Highlights फरवरी में युवा नेता फहाद अहमद के साथ शादी की थी। आखिरी फिल्म 'जहां चार यार' पिछले साल रिलीज हुई थी। कभी-कभी आपकी सभी प्रार्थनाएं एक साथ सुन ली जाती है।

Swara Bhaskar Baby Girl Photos: अभिनेत्री स्वरा भास्कर मां बन गई हैं। पति फहाद अहमद के साथ गोद में बेटी लेकर तस्वीर साझा की हैं। अहमद समाजवादी पार्टी के युवा शाखा, 'युवजन सभा' के प्रदेश अध्यक्ष है। फरवरी में युवा नेता फहाद अहमद के साथ शादी की थी।

A prayer heard, a blessing granted, a song whispered, a mystic truth..

Our baby girl Raabiyaa was born on 23 Sept. 2023 ♥️

With grateful and happy hearts we thank you for your love.

It’s a whole new world 🤗✨@FahadZirarAhmadpic.twitter.com/uT7DbvgUXp