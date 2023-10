स्वदेश एक्ट्रेस गायत्री जोशी और पति विकास ओबेरॉय का इटली में हुआ कार एक्सीडेंट, हादसे में एक बुजुर्ग कपल की मौत, देखें वीडियो

मुंबई: स्वदेश फेम गायत्री जोशी अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ इटली में हैं और कथित तौर पर दोनों एक कार दुर्घटना में शामिल थे, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़े की मौत हो गई। गायत्री ने फ्री प्रेस जर्नल से पुष्टि की कि वह और उनके पति इस दुखद दुर्घटना के बाद बिल्कुल ठीक हैं। यह कथित तौर पर सार्डिनिया में कई कारों की टक्कर थी और हाई-एंड वाहन में आग लगने से फरारी में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग स्विस जोड़े की मृत्यु हो गई।

पोर्टल ने बताया कि गायत्री ने कहा, "विकास और मैं इटली में हैं। यहां हमारा एक्सीडेंट हो गया।।।भगवान की कृपा से हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं।" पोर्टल ने यह भी बताया कि टक्कर तब हुई जब एक लेम्बोर्गिनी और दंपति की फरारी ने एक ही समय में एक कैंपर वैन से आगे निकलने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप फरारी में आग लग गई और वैन पलट गई।

Two deaths on a Ferrari in Sardina, Italy pic.twitter.com/skT3CaXg0T