कान फिल्म फेस्टिवल में रोने लगीं सनी लियोनी, वजह हैरान कर देगी, देखिए वीडियो

नई दिल्ली: निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म केनेडी का प्रीमीयर कान फिल्म फेस्टिवल में किया गया। इस फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोनी ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म को सात मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला और दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद खूब तालियां बजाई। केनेडी से लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली सनी लियोनी के लिए ये एक भावुक मौका था और कान फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ें मंच पर फिल्म को मिले स्टैंडिंग ओवेशन के बाद सनी लियोनी रोने लगीं।

#Kennedy, a police noir film, received a 7-minute standing ovation at The Grand Lumiere Theatre, #Cannes2023.



‘Kennedy’ follows the story of an insomniac cop who dwells in different circumstances while looking for redemption.#AnuragKashyap was joined at the festival with… pic.twitter.com/2ZeLbmlZ99