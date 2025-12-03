'तेरेको कितने पैसे चाहिए?': सनी देओल हरिद्वार में धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहे पैपराज़ो पर भड़के | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 15:27 IST2025-12-03T15:27:44+5:302025-12-03T15:27:50+5:30
बुधवार, 3 दिसंबर को, महान एक्टर की अस्थियों को उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। उनके बेटों, सनी और बॉबी देओल ने परिवार के करीबी सदस्यों के साथ रस्में पूरी कीं।
हरिद्वार: जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया था। उनके 90वें जन्मदिन से कुछ हफ़्ते पहले ही उनकी मौत हो गई थी। 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने वाले एक्टर को सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें 12 नवंबर को छुट्टी दे दी गई थी और शुरू में ऐसा लग रहा था कि वे घर पर ठीक हो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी हालत बिगड़ गई।
धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग करने पर सनी देओल ने पैपराज़ो को जमकर लताड़ा
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार चुपचाप कर दिया गया था, लेकिन बुधवार, 3 दिसंबर को, महान एक्टर की अस्थियों को उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। उनके बेटों, सनी और बॉबी देओल ने परिवार के करीबी सदस्यों के साथ रस्में पूरी कीं।
अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सनी एक पैपराज़ो से भिड़ते हुए दिख रहे हैं जो धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में, गुस्से में सनी पैपराज़ो की ओर बढ़ते हुए और उससे कैमरा छीनने और उससे सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्से में, एक्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "पैसा चाहिए? तेरे को कितने पैसे चाहिए?"
सनी देओल ने पैपराज़ी को गाली दी
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सनी ने पैपराज़ी को बुरा-भला कहा हो। इससे पहले, जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे थे, तो वे गुस्से में उनसे भिड़ गए थे और उनके जुहू वाले घर के बाहर खड़े होकर लगातार कवरेज लेने के लिए उन्हें गाली भी दी थी। उन्होंने कहा, "आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं। चु**** की तरह वीडियो भेजे जा रहे हो। शर्म नहीं आती?"
धर्मेंद्र के लिए दो प्रेयर मीट हुईं
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, अगस्त्य नंदा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, आमिर खान, सलीम खान और शाहरुख खान समेत कई लोग शामिल हुए।
धर्मेंद्र के लिए दो प्रेयर मीट हुईं, एक उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपने मुंबई वाले घर पर रखी, जिसमें भजन और भगवद गीता का पाठ शामिल था, और दूसरी उनके बेटों सनी और बॉबी ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपने पिता की याद में रखी।