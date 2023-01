'हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा', सनी देओल ने इस डायलॉग के साथ 'गदर 2' की रिलीज की तारीख का किया ऐलान

Highlights सोशल मीडिया पर सनी देओल ने फिल्म गदर 2 के पोस्टर को भी किया जारी ट्विटर पर लिखा- गदर 2' 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है अभिनेता ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं

Gadar 2 Releasing Date: बॉलीवुड फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' का तारा सिंह (सनी देओल) का वह डायलॉग, जिसमें वह अशरफ अली (अमरीश पुरी) के सामने चिल्लाकर कहता है- 'हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा' बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। हिंदुस्तान के बंटवारे की पृष्टभूमि पर बनी यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। अब फिल्म का सीक्वल गदर 2 के नाम से आ रहा है।

फिल्म के मुख्य अभिनेता ने गणतंत्र दिवस के मौके फिल्म के पोस्ट को जारी करते हुए फिल्म की रिलीजिंग डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म के पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सनी देओल ने लिखा, "हिंदुस्तान जिंदाबाद है... जिंदाबाद था.. और जिंदाबाद रहेगा! इस स्वतंत्रता दिवस, हम आपके लिए दो दशकों के बाद भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सीक्वल लेकर आए हैं। 'गदर 2' 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है।"

फिल्म के पोस्टर में सनी देओल एक बड़ा हथौड़ा पकड़े हुए और गुस्से में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गदर फिल्म के इस सीक्वल को भी अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म का प्रोडक्शन ज़ी स्टूडियो द्वारा किया गया है। 11 अगस्त को ही फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

Hindustan Zindabaad Hai….Zindabaad Tha.. .aur Zindabaad Rahega!

This Independence Day, we bring to you the biggest sequel in Indian cinema after two decades.#Gadar2 releasing on 11th August 2023🔥#HappyRepublicDay@ZeeStudios_@ameesha_patel@iutkarsharma@Anilsharma_dirpic.twitter.com/Tz9dbysDRe