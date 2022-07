रिलीज होने से पहले विवादों में फंसी अक्षय कुमार की फिल्म 'राम सेतु', सुब्रामण्यम स्वामी दर्ज करेंगे मुकदमा

Highlights भाजपा नेता ने ट्विटर पर फिल्म की स्टार कास्ट पर मुकदमा करने की जानकारी दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि फिल्म में राम सेतु के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया है। स्वामी ने यह भी कहा कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो निर्माताओं से मुआवजे की मांग करेंगे।

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अगली फिल्म 'राम सेतु' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म को अब कानूनी दांव-पेंच का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह निर्माताओं व एक्टर के खिलाफ मुआवजे की मांग के लिए मामला दर्ज करेंगे।

The suit for compensation has been finalised by my associate Satya Sabharwal Adv. I am suing Akshay Kumar, actor & Karma Media for damages cause by falsification in portrayal of the Ram Setu issue in their film for release. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 29, 2022

भाजपा नेता ने ट्विटर पर फिल्म की स्टार कास्ट पर मुकदमा करने की जानकारी दी और दावा किया कि फिल्म में राम सेतु के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया है। स्वामी ने यह भी कहा कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो निर्माताओं से मुआवजे की मांग करेंगे। बता दें कि राम सेतु के मुद्दे ने हाल ही में एक राजनीतिक गतिरोध शुरू कर दिया है, जब स्वामी की एक याचिका में केंद्र द्वारा 'राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग मीडिया में आई थी।

If Actor Akshay Kumar is a foreign citizen then we can ask he be arrested and evicted his adopted country. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 29, 2022

इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, "मुआवजे के मामले को मेरे सहयोगी अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने अंतिम रूप दिया है। मैं अभिनेता अक्षय कुमार और कर्मा मीडिया पर उनकी फिल्म में राम सेतु मुद्दे के गलत चित्रण के कारण हुए नुकसान के लिए मुकदमा कर रहा हूं।"

A film based on Ram Setu, has been produced by Karma Media, where Dr. @Swamy39’s SC Order has been used as a Poster. Will be filing a Suit.



Poster and Hon’ble Supreme Court’s Order in Dr. Swamy’s Petition attached. @jagdishshetty@HinduDharma1@vhsindiapic.twitter.com/7XzXHuLOV9 — Satya Sabharwal (@satyasabharwal) July 29, 2022

अपने एक अन्य ट्वीट में स्वामी ने लिखा, "अगर अभिनेता अक्षय कुमार एक विदेशी नागरिक हैं तो हम उन्हें उनके दत्तक देश से गिरफ्तार और बेदखल करने के लिए कह सकते हैं।" निर्माताओं के खिलाफ स्वामी के दावों के अलावा उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक कॉपी भी साझा की, जिसका उपयोग प्रोडक्शन कंपनी कर्मा मीडिया द्वारा पोस्टर के रूप में किया गया है, जो आगामी परियोजना को नियंत्रित कर रही है। इसलिए अधिवक्ता ने कहा कि वे मुकदमा भरेंगे।

Web Title: Subramanian Swamy To Sue Akshay Kumar For False Portrayal Of Ram Setu Issue