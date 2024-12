Stampede Case Video: हैदराबाद के संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन का बाउंसर गिरफ्तार, CCTV फुटेज में गार्ड फैंस को परेशान करते दिखे

Highlights थिएटर से चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज अब ऑनलाइन सामने आए हैं जिसमें अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों प्रशंसकों को थिएटर के अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है एक अन्य वीडियो में, उनके बाउंसरों को भीड़ को धक्का देते और बाहर धकेलते हुए देखा जा सकता है

Stampede Case Video: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बाउंसर एंथनी को हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उन पर 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर इवेंट के लिए बाउंसरों की टीम को संगठित करने और यहां तक ​​कि थिएटर के बाहर प्रशंसकों को धक्का देकर भगदड़ को बढ़ाने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों को संदेह है कि एंथनी की इस भगदड़ में अहम भूमिका हो सकती है, जिसके कारण एक महिला की मौत हो गई और उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

थिएटर से चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज अब ऑनलाइन सामने आए हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों प्रशंसकों को थिएटर के अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में, उनके बाउंसरों को भीड़ को धक्का देते और बाहर धकेलते हुए देखा जा सकता है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक प्रशंसक, रेवती, प्रशंसकों के समुद्र में कई चेहरों में से एक थी। यह घटना मंगलवार को हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के कुछ घंटों बाद हुई है। अभिनेता सुबह करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और भगदड़ मामले में पुलिस ने उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ की।

Antony, the personal bouncer of actor Allu Arjun, was arrested yesterday for his alleged involvement in the stampede at Sandhya Theatre. Authorities suspect Antony played a pivotal role in the chaos during the actor's visit.



