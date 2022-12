न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में एसएस राजामौली ने जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार

Highlights न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में टॉड फील्ड के टार ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर जीती। एसएस राजामौली ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। केट ब्लैंचेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता।

न्यूयॉर्क: एसएस राजामौली ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। राजामौली की जीत ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वियों में स्टीवन स्पीलबर्ग, डैरोन एरोनोफस्की, सारा पोली और जीना प्रिंस ब्लाइथवुड शामिल थे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में टॉड फील्ड के टार ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर जीती। केट ब्लैंचेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता।

कॉलिन फैरेल ने इस साल यांग और मार्टिन मैकडोनाग की द बंशीज ऑफ इनिशरिन के बाद कोगोनाडा के भविष्य-सेट विज्ञान-फाई नाटक के अपने दो प्रदर्शनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। के हुई क्वान ने एवरीवेयर ऑल एट वन्स में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है, केके पामर ने नोप के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है।

. @SSRajamouli wins the prestigious New York Film Critics Circle Award for the Best Director! 🤩⚡️ @NYFCC



Words can't do justice to describe how happy and proud we are...



Our heartfelt thanks to the jury for recognising #RRRMovie. pic.twitter.com/zQmen3sz51