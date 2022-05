SRK News: शाहरुख खान के बंगले मन्नत में लगी 35 लाख की नेमप्लेट अचानक हुई गायब, गौरी खान ने अपने हाथों से उसे किया था डिजाइन, रिपोर्ट का दावा

By आजाद खान | Published: May 28, 2022 11:02 AM

SRK News: शाहरुख खान का घर मन्नत को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मन्नत का नेमप्लेट गायब हो गया है।

फोटो सोर्स: ANI/Twitter @SRKCHENNAIFC