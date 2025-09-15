Jatadhara: सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म 'जटाधारा' 7 नवंबर को रिलीज होगी

Jatadhara: सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू अभिनीत फिल्म 'जटाधारा' देश के सिनेमाघरों में सात नवंबर को रिलीज होगी। जी स्टूडियोज के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (सीबीओ) उमेश कुमार बंसल ने कहा," जी स्टूडियोज को फिल्म 'जटाधारा' को दर्शकों के बीच पेश करने पर गर्व है। यह सिर्फ सिनेमा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो कहानी और दृष्टि को नए सिरे से परिभाषित करता है। हमारे सहयोगी एस के जी एंटरटेनमेंट, सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और कलाकारों के साथ मिलकर दर्शकों को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा।"

फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है। सह-निर्माता अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं। फिल्म में अभिनेता दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनाकाला और सुभालेखा सुधाकर भी हैं। यह फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी।


