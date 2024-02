ऐश्वर्या राय को लेकर राहुल गांधी पर भड़कीं सोना महापात्रा, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

Highlights बॉलीवुड की मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया पूछा- राजनेताओं द्वारा अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, प्रिय राहुल गांधी, अतीत में आपकी मां, बहन को इसी तरह अपमानित किया है और आपको बेहतर पता होना चाहिए?

मुंबई: अपने सियासी भाषणों में राहुल गांधी द्वारा बार-बार ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम का इस्तेमाल करने से विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड की मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा फिल्म अदाकारा के नाम का इस्तेमाल करने पर निराशा व्यक्त की है। हालांकि बच्चन परिवार की बहू ने अभी तक राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ कटाक्ष में उनके नाम का उल्लेख करने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सोना महापात्रा ने ऐश्वर्या के समर्थन में ट्वीट्स की एक श्रृंखला पोस्ट करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स का सहारा लिया। सोना महापात्रा ने बुधवार को ट्वीट किया, ''सेक्सिस्ट परिदृश्य में कुछ लाभ पाने के लिए राजनेताओं द्वारा अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित करने का क्या मतलब है? प्रिय राहुल गांधी, निश्चित रूप से किसी ने अतीत में आपकी मां (सोनिया गांधी), बहन (प्रियंका गांधी) को इसी तरह अपमानित किया है और आपको बेहतर पता होना चाहिए? साथ ही ऐश्वर्या राय बहुत ही खूबसूरत डांस करती हैं।"

What’s with politicians demeaning women in their speeches to get some brownie points in a sexist landscape?Dear #RahulGandhi ,sure someone has demeaned your own mother, sister similarly in the past & irrespective you ought to know better? Also, #AishwaryaRai dances beautifully.🙏🏾