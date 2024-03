Snake Venom Case: जेल से बाहर निकले एल्विश यादव, कोर्ट ने दी जमानत

नोएडा:बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें पांच दिनों के बाद जेल से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने एल्विश को 50,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी है। सुनवाई गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में की गई।

गौरतलब है कि वह पिछले 5 दिनों से गौतमबुद्ध नगर लुक्सर जेल में बंद थे। 17 मार्च को, एल्विश को पांच अन्य लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सभी पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए। एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और वन्य जीव संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया था जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।

#WATCH | Noida: YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav's lawyer Prashant Rathi says, "The court has granted bail to him (Elvish Yadav) on two sureties of Rs 50,000 each..." pic.twitter.com/ffNromLhj5