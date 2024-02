अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पर फेंके गए जूते-चप्पल, 'बड़े मियां छोटे मियां' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे दोनों अभिनेता, देखें वीडियो

Highlights अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लखनऊ पहुंचे थे दोनों सितारों को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पर कुछ लोगों ने चप्पल फेंकना शुरू कर दिया

लखनऊ: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सोमवार, 26 फरवरी को पनी आने वाली फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान दोनों सितारों को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। क्लॉक टावर मैदान में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पर कुछ लोगों ने चप्पल फेंकना शुरू कर दिया और 'अक्षय कुमार मुर्दाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए।

हुआ ये कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लाइव देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस मौके पर जमा हो गए थे। जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने धमाकेदार तरीके से एंट्री की तो फैंस रोमांचित हो गए। अक्षय और टाइगर के लाइव स्टंट के दौरान प्रशंसक नियंत्रण से बाहर हो गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। भीड़ को अनियंत्रित होता देख अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने लोगों को शांत करने की कोशिश भी की। हालांकि चीजें अचानक बिगड़ गईं जब प्रशंसकों ने चप्पल फेंकना शुरू कर दिया और 'अक्षय कुमार मुर्दाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए।

Slippers flying at the promotional event attended by actors Akshay Kumar and Tiger Shroff in Lucknow, UP. pic.twitter.com/6Gr4pyHNhh