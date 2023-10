Singham Again: खतरनाक तेवर में आई रोहित की लेडी सिंघम दीपिका, किलर स्माइल से फैंस हुए घायल

Highlights सिंघम अगेन में अजय देवगन के साथ दिखेंगी दीपिका पादुकोण स्वतंत्रता दिवस 2024 पर होगी सिंघम अगेन रिलीज सिंघम अगेन को लेकर फैंस में बढ़ी उत्सुकता

Singham Again: फिल्मों में आपने अजय देवगन को सिंघम और रणवीर सिंह को सिंबा बनते हुए देखा होगा। अब दर्शकों को पहली बार लेडी सिंघम देखने को मिलेगी। फिल्म डायरेक्टर रोहित शैट्टी ने अपनी आगामी फिल्म सिंघम अगेन की शक्ति शैट्टी की पहली तस्वीर नवरात्रि के पहले दिन के अवसर पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की।

DEEPIKA PADUKONE AS LADY SINGHAM: ROHIT SHETTY UNVEILS FEROCIOUS LOOK… #RohitShetty expands the cop universe as he welcomes #DeepikaPadukone - the first female cop #LadySingham - in the highly anticipated #SinghamAgain.#SinghamAgain is the third part in #RohitShetty’s… pic.twitter.com/fEkVCvXAJP