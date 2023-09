Sidharth Shukla Death Anniversary: सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर भावुक हुए फैन्स, पुण्यतिथि के दिन सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

Highlights एक्टर के निधन को आज दो साल हो गए है एक्टर के निधन को आज दो साल हो गए है बिग बॉस 13 से मिली काफी लोकप्रियता

Sidharth Shukla Death Anniversary: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को आज दो साल पूरे हो गए हैं लेकिन फैन्स के दिलों में वह आज भी जिंदा है।

अपने टैलेंट और बेहतर काम की वजह से वह टीवी और बॉलीवुड जगत में अपना खूब नाम कमा चुके थें और एक उभरता हुआ सितारा थें लेकिन महज 40 साल की उम्र में ही वह दुनिया को अलविदा कह गए।

साल 2021 में 2 सितंबर को एक्टर की मौत परिवार वालों और दोस्तों समेत फैन्स के लिए काफी चौंकाने वाली थी। भले ही सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अब भी उनकी यादें जिंदा है। उनके फैन्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं।

ऐसे में फैन्स से सोशल मीडिया के जरिए अपने स्टार को श्रद्धाजंलि दी है। कई फैन्स एक्टर को याद करते हुए भावुक भी हो गए और उन्होंने भावपूर्व श्रद्धांजलि दी है।

सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए एक यूजर ने लिखा, "आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे... लव यू #सिद्धार्थशुक्ला...

आपने इस दुनिया को छोड़ दिया लेकिन हमारे दिलों को नहीं... आपको हमेशा याद किया जाएगा... सिडहार्ट्स तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। आप जहां भी हों मुस्कुराते रहें...हमारे दिलों में हमेशा के लिए सिद्धार्थ शुक्ला..."

Remembering Sidharth Shukla...



You always will be in our Hearts... Love u #SidharthShukla...



You left this world but not our Hearts... You will be remembered forever...



SidHearts love u always. Keep smiling wherever you are...



FOREVER IN OUR HEARTS SIDHARTH SHUKLA pic.twitter.com/6V9XS4Ip2F