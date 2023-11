Shah Rukh Khan's birthday: लाखों फैंस को शुक्रिया, 58वें जन्मदिन पर आवास से बाहर आए, हाथ जोड़े, ‘फ्लाइंग किस’ किया और फिर बाहें फैला कर अभिवादन, देखें वीडियो

Highlights बेताब प्रशंसकों का इतने प्रेम व स्नेह के लिए शुक्रिया अदा किया। बांद्रा स्थित घर ‘मन्नत’ के बाहर सैंकड़ों प्रशंसक एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। लोकप्रिय अंदाज में बाहें फैला कर लोगों को अभिवादन किया।

Shah Rukh Khan's birthday: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 58वें जन्मदिन मना रहे हैं। यह शाहरुख खान की दुनिया है और हम बस इसमें रह रहे हैं। आख़िरकार आज किंग खान का जन्मदिन है। मुंबई स्थित घर मन्नत के बाहर इंतजार कर रहे प्रशंसकों से लेकर ट्रेंड चार्ट में शीर्ष पर हैं।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने उनके 58वें जन्मदिन पर उनके घर के बाहर एकत्रित हुए सैकड़ों प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ‘‘मैं महज एक अभिनेता हूं।’’ अभिनेता अपने आवास 'मन्नत' से बाहर आए और उनकी एक झलक पाने को बेताब प्रशंसकों का इतने प्रेम व स्नेह के लिए शुक्रिया अदा किया।

A story of simple and real people trying to fulfill their dreams and desires. Of friendship, love, and being together… Of being in a relationship called Home!

A heartwarming story by a heartwarming storyteller. It's an honour to be a part of this journey and I hope you all come… pic.twitter.com/AlrsGqnYuT — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2023

Shah Rukh Khan at Mannat waving at fans 😭😭😭❤️❤️❤️



Happy Birthday King Khan #HappyBirthdaySRK



pic.twitter.com/B1X0VdoPW1 — Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) November 1, 2023

It’s unbelievable that so many of u come & wish me late at night. I am but a mere actor. Nothing makes me happier, than, the fact that I can entertain u a bit. I live in a dream of your love. Thank u for allowing me to entertain you all. C u in the morning…on the screen & off it — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 1, 2023

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शाहरुख के बांद्रा स्थित घर ‘मन्नत’ के बाहर सैंकड़ों प्रशंसक एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया वह आवास से बाहर आए, हाथ जोड़े, ‘फ्लाइंग किस’ किया और फिर अपने लोकप्रिय अंदाज में बाहें फैला कर लोगों को अभिवादन किया।

HAPPY BIRTHDAY #KingKhan!



Yes #DunkiTeaser will be out at 11 am today!



THE BIGGEST SUPERSTAR OF INDIA SHAH RUKH KHAN WITH NUMERO UNO DIRECTOR RAJKUMAR HIRANI will start their magical journey today for probably BIGGEST GROSSER EVER & yet most acclaimed film! #ShahRukhKhan… https://t.co/uhdgqqo7qCpic.twitter.com/sEilTkV79C — Box Office Worldwide (@BOWorldwide) November 1, 2023

फिल्म ‘पठान’ और ‘जवान’ से दमदार वापसी करने वाले अभिनेता ने अपने प्रशंसकों के लिए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा, ‘‘ यह अविश्वसनीय है कि आप में से इतने सारे लोग यहां देर रात मुझे शुभकामनाएं देने आएं। मैं महज एक अभिनेता हूं। मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती कि मैं आपका थोड़ा मनोरंजन कर सकूं। मैं आपके प्यार का मुरीद हूं। मुझे आप सभी का मनोरंजन करने का मौका देने के लिए धन्यवाद।’’

https://www.instagram.com/reel/CzHQmCzy8Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> View this post on Instagram https://www.instagram.com/reel/CzHQmCzy8Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading " style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> https://www.instagram.com/reel/CzHQmCzy8Qj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Netflix India (@netflix_in)

https://www.instagram.com/reel/CzIdPmcIOTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> View this post on Instagram https://www.instagram.com/reel/CzIdPmcIOTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading " style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> https://www.instagram.com/reel/CzIdPmcIOTV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

English summary :

Shah Rukh Khan's birthday I am a fan of your love Shahrukh Khan said his 58th birthday Fans shower wishes for King of Bollywood; memes, quotes, status, images galore

Web Title: Shah Rukh Khan's birthday I am a fan of your love Shahrukh Khan said his 58th birthday Fans shower wishes for King of Bollywood; memes, quotes, status, images galore