Samantha Ruth Prabhu father Joseph passes away: सामंथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन?, इंस्टाग्राम पर लिखा-“जब तक हम फिर से नहीं मिलते डैड”

Samantha Ruth Prabhu father Joseph passes away:

Samantha Ruth Prabhu father Joseph passes away: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन हो गया है। सामंथा (37) ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने पिता की मौत की खबर साझा की। अभिनेत्री ने कैप्शन लिखा, “जब तक हम फिर से नहीं मिलते डैड”। सामंथा ने अपने पिता की मौत का कारण और तारीख नहीं बताई। उनके पिता की उम्र के बारे में तुरंत पता नहीं चल सका। टूटे हुए दिल वाले इमोजी के साथ शेयर किया है। जोसेफ और निनेट प्रभु की बेटी सामंथा अपने जीवन में अपने पिता की उपस्थिति से बहुत प्रभावित थीं। मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

Our deepest condolences to u and your family sam @Samanthaprabhu2 May his soul rest in peace. Keeping you and your family in our thoughts and prayers 🙏#Samantha#SamanthaRuthPrabhupic.twitter.com/MHlmcAUPVa — Samantha Fans (@SamanthaPrabuFC) November 29, 2024

May you find peace in the memories you shared with your Father.

My deepest sympathies to you and your family members dear @Samanthaprabhu2 garu— Teja Sajja (@tejasajja123) November 29, 2024

व्यस्त करियर के बावजूद सामंथा अक्सर अपने परिवार के अटूट प्यार और समर्थन को सोशल मीडिया पर लिखती रहती हैं। पिता के निधन से फैंस भी भावुक और अभिनेत्री को सहारा दे रहे हैं। सामंथा ने हाल ही में अपने पिता जोसेफ प्रभु के साथ अपने "तनावपूर्ण" रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और बताया कि इससे उनके आत्मसम्मान पर क्या असर पड़ा।

