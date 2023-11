Salman Khan: ईश्वर की कृपया से मैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार किसी भी दिन आ सकता हूं, सलमान खान ने कहा- प्रशंसक मेरे साथ इस कदर खड़े हैं, देखें वीडियो

Highlights कड़ी मेहनत, फिल्मों के सही चयन और नसीब की वजह से हो सकता है। दर्शकों को फिल्म की ओर खींचने में अहम भूमिका निभाता है। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जो खून-पसीना लगता है।

Salman Khan: मशहूर अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि उन्हें वाकई नहीं पता कि वह और शाहरुख, आमिर तथा अक्षय कुमार जैसे अन्य अभिनेता तीन दशक से अधिक समय से हिंदी फिल्म उद्योग में कैसे टिके हुए हैं, हालांकि यह शायद उनकी कड़ी मेहनत, फिल्मों के सही चयन और नसीब की वजह से हो सकता है।

सलमान ने कहा कि फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जो खून-पसीना लगता है वह भी दर्शकों को फिल्म की ओर खींचने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, ‘‘ईश्वर की कृपया से मैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार किसी भी दिन आ सकता हूं क्योंकि प्रशंसक मेरे साथ इस कदर खड़े हैं। इसके अलावा फिल्म भी इस स्तर की होनी चाहिए जिसे वे दोबारा देखना चाहें।’’

VIDEO | "The love and support of the audience allow us to keep making these films. The Tiger franchise has been such an important part of my life and I think our lives for the last 11 years. Very happy and grateful for all the love and support from the audience," says actor… pic.twitter.com/w58XgQB7XT