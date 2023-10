Upcoming Movies in November 2023: नवंबर में रिलीज होंगी ये 6 दमदार फिल्में, एक्शन और रोमांस से भरपूर

Highlights 3 नवंबर को एक साथ छह फिल्में हो रही हैं रिलीज अर्जुन और भूमि की फिल्म को मिलेगी कड़ी टक्कर 12 नवंबर को सलमान खान की टाइगर होगी रिलीज

Upcoming Movies in November 2023: दीपावली पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म टाइगर-3 रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म की बेताबी अभी से ही दर्शकों में देखने को मिल रही है। फिल्म का ट्रेलर बीते कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया। सलमान की फिल्म से दर्शकों को उम्मीद है कि उन्हें एक्शन के साथ रोमांस भरपूर मिलेगा। हालांकि, दर्शकों को अभी इसके लिए 12 नवंबर का इंतजार करना होगा।

सलमान की फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो रही है। लेकिन एक्शन, रोमांस से भरपूर फिल्में देखने के लिए आप 3 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकते हैं। क्योंकि 3 नवंबर को एक्शन रोमांस से भरपूर एक दो नहीं बल्कि 6 फिल्में एक साथ रिलीज की जाएंगी। आइए जानते हैं 6 फिल्मों के बारे में

यह रहे 6 फिल्मों के नाम

थ्री ऑफ अस फिल्म में जयदीप अहलावत के साथ मशहूर अभिनेत्री शेफाली शाह भी दिखाई देंगी। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। दर्शकों को ट्रेलर पसंद आ रहा है। द लेडी किलर फिल्म में अर्जुन और भूमि पेडनेकर की जोड़ी देखने को मिलेगी। फिल्म में एक्शन, रोमांस के साथ अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री दर्शकों को देखने को मिलेगी। आंख मिचौली फिल्म में मशहूर अभिनेता परेश रावल के साथ सेक्सी मृणाल ठाकुर की जोड़ी दिखाई देगी।

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फिल्म यूटी-69 भी रिलीज होगी। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर खलनायक आशुतोष राणा की फिल्म लकीरें भी रिलीज होगी। साथ ही छठी फिल्म के तौर पर अरुण गोविल और दर्शील सफारी की हुकुस बुकुस फिल्म रिलीज की जाएगी।

