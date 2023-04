Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office: ईद के दिन 'किसी का भाई किसी की जान' की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, दूसरे दिन फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Highlights किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.81 करोड़ रुपये की कमाई की। फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई है।

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ की ओपनिंग खासे खराब रही लेकिन ईद के दिन इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिला। सलमान को ईद की छुट्टी और उनके फैंस ने निराश नहीं किया।

गौरतलब है कि किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.81 करोड़ रुपये की कमाई की। फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई है। सलमान इस फिल्म के जरिये चार साल बाद बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।

#SalmanKhan’s superstardom is on display as #KisiKaBhaiKisiKiJaan witnesses remarkable growth on Day 2 [#Eid]… Biz escalates across the board… #SalmanKhan + #Eid = 🔥🔥🔥… Fri 15.81 cr, Sat 25.75 cr. Total: ₹ 41.56 cr. #India biz.



