Salman Khan Galaxy Firing News: घर के बाहर फायरिंग के बाद क्या बोले सलमान खान? करीबी ने बताई एक्टर के मन की बात

Salman Khan Galaxy Firing News: एक्टर सलमान खान के ब्रांदा स्थित घर के बाहर रविवार सुबह हुई गोलीबारी के बाद से उनके करीबी चितिंत हैं। इस घटना के बाद एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस इस हमले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने घर के बाहर हुए हमले के बाद सलमान खान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके करीबी सूत्र ने एक्टर के मन की बात सामने रखी। खान परिवार के एक करीबी दोस्त ने आज हुई घटना के बारे में जूम टीवी से बात की। सूत्र ने बताया, "सलमान खान को अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता है।"

करीबी का कहना है कि सलमान के पिता सलीम खान ने सुझाव दिया है कि वे अपने पारिवारिक निवास को छोड़कर किसी बेहतर जगह पर चले जाएं।

सूत्र ने आगे कहा कि सलमान खान को लगता है कि वह धमकी पर जितना अधिक ध्यान देंगे, उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले को लगेगा कि वह जो चाहता था वह करने में सफल हो गया है।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह दो अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर सलमान खान के निवास के बाहर पहुंचे। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की जिसके बाद वह वहां से भागने में कामयाब रहे। हालांकि, सलमान खान ने किसी भी मीडिया से बात नहीं की और न ही कोई पोस्ट डाला लेकिन उनके एक करीबी सूत्र ने एक जानकारी दी है।

पुलिस घटना की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस हमले के तार गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई से जोड़े जा रहे हैं। क्योंकि सुपरस्टार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कई बार जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं।

पूजा भट्ट ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्टर की सुरक्षा पर सवाल उठाए। अभिनेत्री ने एक्स को लिखा, "भयानक और निंदनीय। अगर खान के आवास के बाहर सुरक्षा के लिए खड़ी पुलिस वैन के साथ ऐसा हो सकता है तो यह कहना उचित है कि सुरक्षा एक भ्रम है। बांद्रा में निश्चित रूप से और अधिक कड़ी निगरानी की जरूरत है। डकैतियां कुछ समय पहले हंगामा हो रहा था और अब गोलीबारी डरावनी है।"

Horrific and condemnable. If this can happen with a police van parked outside the Khan residence for protection then it is fair to say that safety is an illusion. Need more stringent surveillance in Bandra for certain. Robberies were rife a while ago and now a shoot out? Scary. https://t.co/rGaq7c9FkV