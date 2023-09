Saiyami Kher wins Awards 2023: सैयामी खेर ने सभी को पछाड़ा, मोस्ट स्टाइलिश इंस्पायरिंग परफॉर्मर का पुरस्कार जीता

Highlights रेजिस लोअर परेल मुंबई में सितारों से भरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की थी।

Saiyami Kher wins Most Stylish Inspiring Performer Award at Lokmat Most Stylish Awards 2023: सैयामी खेर को लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2023 में प्रतिष्ठित मोस्ट स्टाइलिश इंस्पायरिंग परफॉर्मर अवार्ड मिला। भव्य कार्यक्रम एसटी में हुआ। रेजिस लोअर परेल मुंबई में सितारों से भरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

सिनेमा की दुनिया में सैयामी खेर की यात्रा तेलुगु फिल्म "रे" से शुरू हुई और उन्होंने जल्द ही "मिर्जिया" से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। हालाँकि, यह फिल्म "घूमर" में उनका उल्लेखनीय प्रदर्शन है, जहां उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन साझा की थी, जिससे उन्हें व्यापक पहचान और प्रशंसा मिली।

लोकमत मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है, जो उत्कृष्टता को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। 2023 संस्करण में मनोरंजन और फैशन के क्षेत्र के दिग्गजों की उपस्थिति थी, जो असाधारण उपलब्धियों की सराहना करने के लिए एक साथ आए थे।

सैयामी खेर का "मोस्ट स्टाइलिश इंस्पायरिंग परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड" भारतीय सिनेमा में उनके अटूट समर्पण और उल्लेखनीय योगदान का प्रमाण है। उनकी प्रेरक यात्रा देशभर के दर्शकों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का स्रोत है।

