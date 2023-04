जूनियर एनटीआर की फिल्म संग तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे सैफ अली खान-जान्हवी कपूर, देखें तस्वीरें

Highlights मंगलवार को सैफ प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने के लिए सेट पर शामिल हुए। यह प्रोजेक्ट जान्हवी कपूर के तेलुगु डेब्यू को भी चिन्हित करता है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सेट से सैफ की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कीं।

हैदराबाद: अभिनेता सैफ अली खानजूनियर एनटीआर के साथ तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसका निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। मंगलवार को सैफ प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने के लिए सेट पर शामिल हुए। वह फिल्म में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। सेट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। जूनियर एनटीआर फिल्म के लिए कोराटाला शिवा के साथ फिर से जुड़ रहे हैं।

