Saif Ali Khan Stabbed: लीलावती अस्पताल में चल रहा सैफ का इलाज, पहली सर्जरी पूरी; दूसरी जारी

Saif Ali Khan Stabbed: अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि खान को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लीलावती अस्पताल ने बताया कि अभिनेता वर्तमान में डॉ. नितिन डांगे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डॉ. लीना जैन, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, डॉ. निशा गांधी, कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, डॉ. कविता श्रीनिवास, इंटेंसिविस्ट, डॉ. मनोज देशमुख कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन में सर्जरी करवा रहे हैं। लीलावती अस्पताल के सीओओ ने कहा, "सर्जरी पूरी होने के बाद ही नुकसान की सीमा का पता चलेगा।"

यह घटना उनके बांद्रा स्थित आवास पर रात करीब ढाई बजे घटी। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉ. नीरज उत्तमानी ने एक बयान में कहा कि खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया और उन्हें तड़के साढ़े तीन बजे अस्पताल लाया गया।

डॉ. उत्तमानी ने कहा, ‘‘सैफ पर चाकू से छह वार किए गए। उनके दो घाव गहरे हैं जिनमें से एक उनकी रीढ़ की हड्डी के पास है। न्यूरोसर्जन डॉ. नितिन डांगे, कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. लीना जैन और एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. निशा गांधी के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम उनका ऑपरेशन कर रही है।’’

डॉ. उत्तमानी ने बताया, ‘‘सर्जरी अभी जारी है। उन्हें छह चोट आई हैं, जिनमें से दो मामूली और दो गहरी हैं। उन्होंने कहा कि अभिनेता के बाएं हाथ की कलाई पर एक गहरा घाव है और इसके लिए प्लास्टिक सर्जन की जरूरत है। सैफ की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर की टीम ने एक बयान में कहा, ‘‘सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान के घर में कल रात चोरी की कोशिश की गई। सैफ के हाथ में चोट लगी है, जिसके इलाज के लिए वह अस्पताल में हैं। परिवार के अन्य सदस्य ठीक हैं।’’

बयान में कहा गया, ‘‘हम मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि वे धैर्य रखें और कोई अटकल न लगाएं। पुलिस पहले से ही अपनी जांच कर रही है। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद।’’

सैफ अली खान के जनसंपर्क प्रतिनिधि ने भी बयान में कहा कि उनके आवास पर ‘चोरी का प्रयास’ किया गया था। प्रतिनिधि ने कहा, ‘‘वह फिलहाल अस्पताल में हैं और उनकी सर्जरी की जा रही है। हम मीडिया और प्रशंसकों से धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं। यह पुलिस का मामला है और हम आपको स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।’’

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुस आया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। घटना के समय अभिनेता के कुछ परिजन घर में मौजूद थे। यह पूछे जाने पर कि क्या अभिनेता के घर में हमलावर ने लूटपाट का प्रयास किया था, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विस्तृत जानकारी नहीं दी और कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

Everything is so suspicious..



-Saif Ali Khan lives on the 10th floor, how did the thief reach there?



-Many VVIPs, businessmen, and actors live there, making it a highly secured building.



-The thief first had an argument with the maid, and Saif came to save her.



-Filmfare says… pic.twitter.com/xHpRpLFb3a