न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में एसएस राजामौली को RRR के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, राम चरण और साई धरम तेज ने ऐसे दी बधाई

मुंबई: फिल्म आरआरआर को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राम चरण और जूनियर एनटीआर अभिनीत एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी कई नॉमिनेशन मिल रहे हैं। यही नहीं, अब तो एसएस राजामौली ने प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है।

ऐसे में कई सेलेब्स उन्हें इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। साउथ सुपरस्टार राम चरण के अलावा अभिनेता साई धरम तेज ने भी राजामौली को आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीतने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "विश्व सिनेमा में आरआरआर दहाड़ जारी है...शानदार आरआरआर मूवी के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने पर राजामौली गारू को बधाई।"

The #RRR roar at the World Cinema continues...



Congratulations @ssrajamouli Garu on winning Best Director award from New York Film Critics Circle @nfycc for the Magnanimous #RRRMovie



Wish the winning streak will not cease 💪🏻 pic.twitter.com/ljWqKFJD7Q