सीरीज ‘‘इंडियन पुलिस फोर्स’’ की शूटिंग के दौरान घायल हुए रोहित शेट्टी, हैदराबाद के कामिनेनी अस्पताल में सर्जरी

मुंबईः फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी अपनी आगामी सीरीज ‘‘इंडियन पुलिस फोर्स’’ की शूटिंग के दौरान मामूली रूप से घायल हो गये। उनके प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि 48 वर्षीय शेट्टी ने इलाज के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया।

Filmmaker Rohit Shetty sustained minor injury on his fingers while working on an action sequence for his upcoming series Indian Police Force. Read more here @RohitShetty_FC #RohitShetty @RSPicturez #IndianPoliceForce https://t.co/hJFvnzrtKI

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘कल रात अपनी आगामी वेब सीरीज ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ के लिए शूटिंग करते समय रोहित शेट्टी की उंगलियों में मामूली चोट लग गई। उनकी चोट का तुरंत इलाज किया गया और घटना के तुरंत बाद उन्होंने अपनी शूटिंग फिर शुरू कर दी।’’

खबरों के मुताबिक शेट्टी को हाथ में चोट लगने के बाद हैदराबाद के कामिनेनी अस्पताल में एक मामूली सर्जरी करवानी पड़ी। ‘‘इंडियन पुलिस फोर्स’’ में अभिनेता विवेक ओबेरॉय, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अन्य कलाकार भी हैं।

"Rohit Shetty has got some minor injury on his fingers while executing an action sequence for his upcoming web series Indian Police Force last night" Rohit Shetty's spokesperson said#RohitShetty#Injured#Bollywood#policeforce#Actionhttps://t.co/inQlmnsZjupic.twitter.com/PbAcZyUbDn