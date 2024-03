राम चरण के साथ RC 16 की पूजा सेरेमनी में पहुंची जान्हवी कपूर, ऑर्गेंजा साड़ी में एक्ट्रेस ने बिखेरा हुस्न का जलवा

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर जल्द साउथ मूवी में अपना डेब्यू करने जा रही है जिससे उनके फैन्स काफी उत्साहित हैं। जान्हवी कापूर तेलुगु फिल्म आरसी16 में साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ बड़ा पर्दा साझा करेंगी। फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है वहीं बुधवार को इसकी पूजा समारोह का आयोजन किया गया। आरसी 16 के पूजा समारोह में पहली बार राम चरण और जान्हवी कपूर को फ्लोर पर उतारा गया जिसने फैन्स की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। पूजा समारोह में राम चरण और जान्हवी एक साथ खड़े दिख रहे हैं जहां इनकी जोड़ी कमाल लग रही है।

ग्रीन कलर की ऑर्गेंजा साड़ी में देसी गर्ल बनी जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं राम चरण ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। पूजा समारोह में फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी।

All the best, @AlwaRamCharan wishing you a pan-India blockbuster. #RC16#RC16PoojaCeremonypic.twitter.com/gAXt32ir2i