Ranveer Singh: क्रूगर और अब्दुल्ला अल-सदहान से आगे निकले रणवीर, युस्र पुरस्कार से सम्मानित, जॉनी डेप का आभार, जानें

Highlights पर्दे पर मेरे आदर्शों में से एक यहां मौजूद हैं। पुरस्कार ग्रहण करना बेहद सम्मान की बात है। फिल्म महोत्सव नौ दिसंबर को समाप्त होगा।

Ranveer Singh: अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में उनके योगदान के लिए रेड सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप का आभार व्यक्त किया। सऊदी अरब के जेद्दा में बृहस्पतिवार से शुरू हुए फिल्म महोत्सव में सिंह को इस साल के प्रतिष्ठित युस्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस पुरस्कार की दौड़ में हॉलीवुड अभिनेत्री डायने क्रूगर और सऊदी अभिनेता-लेखक अब्दुल्ला अल-सदहान भी शामिल थे। हॉलीवुड अभिनेत्री शेरोन स्टोन ने सिंह को पुरस्कार प्रदान किया। सिंह ने समारोह में मौजूद डेप की प्रशंसा की। इस मौके पर सिंह ने कहा, “एक पल के लिए मैं यहां लिखित भाषण से थोड़ा हटकर अपनी बात कहने जा रहा हूं।

Ranveer Singh strikes a pose with Johnny Depp at Red Sea Film Festival, fans can't keep calm



