एक दूजे के हुए रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम, मणिपुरी रीति-रिवाजों से हुई शादी की तस्वीरें वायरल; प्यारी तस्वीरों पर फैन्स का आया दिल

इंफाल: बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अपनी लेडीलव लिन लैशराम के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। बुधवार को इम्फाल में पारंपरिक मैतेई विवाह समारोह में दोनों ने शादी कर ली। सफेद पोशाक पहने हुए रणदीप एक खूबसूरत मणिपुरी दूल्हे की तरह लग रहे थे जबकि लिन को पारंपरिक मणिपुरी दुल्हन के रूप में तैयार किया गया है।

कपल की शादी की पहली तस्वीरें सामने आने के बाद से ही फैन्स काफी खुश नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों ने फैन्स का दिल जीत लिया है। चूंकि लिन लैशराम मैतेई समुदाय की हैं इसलिए उनकी शादी पूरी तरह से मैतेई परंपरा के रीति रिवाजों में हुई है।

From today, we are One ♥️♾️#JustMarriedpic.twitter.com/35iKxRFMLG