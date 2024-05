रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म, 835 करोड़ का बजट; रिपोर्ट

By अंजली चौहान | Published: May 19, 2024 11:43 AM

Ramayana: यह पहली किस्त भगवान राम के प्रारंभिक वर्षों, सीता के साथ उनके मिलन, उनके वनवास और उसके बाद सीता के अपहरण का वर्णन करेगी।