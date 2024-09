Ranbir Kapoor Birthday: 'रामायण' से लेकर 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' तक..., रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्में हैं धांसू, पढ़ें पूरी लिस्ट

Ranbir Kapoor Birthday: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड स्टार का जन्म 1982 में मुंबई में अभिनेता दंपति ऋषि कपूर और नीतू सिंह के घर हुआ था। एक्टर के जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वाले उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।

मालूम हो कि 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से अपने अभिनय की शुरुआत करते हुए, रणबीर ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें वेक अप सिड (2009), बर्फी (2012), ये जवानी है दीवानी (2013), ऐ दिल है मुश्किल (2016), तू झूठी मैं मक्का (2023) और एनिमल (2023) शामिल हैं।

Ranbir Kapoor to have a cameo in #SinghamAgain 🤯🤯😱😱 Set pics leaked😳😳 pic.twitter.com/RcfamiN5ON

रणबीर कपूर के दमदार अभिनय और आकर्षक लुक ने उन्हें देश भर में फैन्स दिए हैं। फिल्म देखने वाले उनकी अगली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे-जैसे रणबीर कपूर एक साल के हो गए हैं, अभिनेता की आने वाली फिल्मों पर डाले एक नजर। चूंकि, आज रणबीर का बर्थडे हैं तो आइए उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी देते हैं...

1- एनिमल पार्क

संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल आलोचकों और दर्शकों दोनों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए यह फिल्म हिंसा और स्त्री-द्वेषी तत्वों के महिमामंडन के कारण चर्चा का विषय बन गई। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं से मुक्त होने के बाद जल्द ही एनिमल पार्क के लिए लेखन कार्य शुरू करेंगे। दूसरी ओर, रणबीर कपूर भी रामायण में व्यस्त हैं। इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म 2025 की दूसरी छमाही में फ्लोर पर आएगी।

2- ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट टू - देव’

अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र: पार्ट टू - देव, 2022 की हिट फैंटेसी एक्शन फिल्म ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा का सीक्वल है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्किनेनी जैसे कलाकार थे। हाल ही में आई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मेकर्स जल्द ही सीक्वल की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि, फिल्म के कलाकारों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है।

RANBIR KAPOOR - ALIA BHATT - VICKY KAUSHAL: SANJAY LEELA BHANSALI FINALISES RELEASE DATE… 20 March 2026 is the release date of #SanjayLeelaBhansali’s next film, titled #LoveAndWar... Stars #RanbirKapoor, #AliaBhatt and #VickyKaushal. pic.twitter.com/tZm84YwWeQ