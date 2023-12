रणबीर और तृप्ति के किस सीन पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, यूजर्स ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Highlights फिल्म 'एनिमल' में तृप्ति डिमरी के साथ किस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही बीते शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई थी एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3.6 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया था

नई दिल्ली: रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में तृप्ति डिमरी के साथ किस सीन को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। बीते शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई थी, जो पहले तो एडवांस बुकिंग के लिए तो चर्चा में थी ही, लेकिन इस बार वजह कुछ और है।

फिल्म में रणबीर का किरदार तृप्ति से लिप लॉक करने का है और फिर, दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों के बीच के यह सीन अब इंटरनेट पर सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

वहीं, सोशल मीडिया पर एक दूसरा धड़ा दोनों की कैमस्ट्री को पसंद भी कर रहा है, कुछ इसके निर्देशकों और फिल्म के ऐसे दृश्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तृप्ति डिमरी ने स्क्रीन पर सीमित समय के बावजूद सचमुच रश्मिका की जगह ले ली है। रणबीर के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी अच्छी होंगी। ''एक यूजर ने इस पर लिखा, जबकि दूसरे ने उनकी फिल्म 'बुलबुल' और 'एनिमल' में तृप्ति की भूमिका के बीच समानताएं निकाल दी।

रणबीर और तृप्ति की जोड़ी के अलावा एनिमल में अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में तृप्ति डीमरी ने रणबीर की गैंग में रहती है और बॉबी देओल के खिलाफ प्लैन तैयार करती हैं।

Tripti dimri literally ate rashmika alive despite limited screen time....

her chemistry with ranbir something nobody expected they were so good ❤️‍🔥



specially in that scene when ranbir said lick my boots 🥲#AnimalMovieReviewpic.twitter.com/URjX4F7YNH