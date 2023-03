इंजीनियरिंग को पेशा नहीं बनाना चाहते थे, 37 साल बाद अपनी बीटेक की डिग्री पाकर रोमांचित हुए राम गोपाल वर्मा, जानें क्या कहा?

Highlights राम गोपाल वर्मा ने 1985 में बीटेक किया था। राम गोपाल ने दूसरी श्रेणी में सिविल इंजीनियरिंग पास की थी।

मुंबईः फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा 37 साल बाद अपनी बीटेक की डिग्री पाकर अत्यधिक रोमांचित महसूस कर रहे हैं। ट्विटर पर राम गोपाल वर्मा ने डिग्री की तस्वीर शेयर की है।

फिल्ममेकर ने डिग्री साझा करते हुए लिखा, "पास (1985) होने के 37-साल बाद अपनी बीटेक की डिग्री पाकर बेहद खुश हूं...सिविल इंजीनियरिंग को एक पेशे के तौर पर लेकर आगे बढ़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी।"

Super thrilled to receive my B tech degree today 37 years after I passed , which I never took it in 1985 since I wasn’t interested in practicing civil engineering..Thank you #AcharyaNagarjunaUniversity 😘😘😘Mmmmmmuuaahh 😍😍😍 pic.twitter.com/qcmkZ9cWWb