Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani Wedding: रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने पहली तस्वीरें साझा कीं, सोशल मीडिया पर बधाई, पढ़े

Highlights फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई और कपल को बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। शादी समारोह आईटीसी ग्रैंड साउथ गोवा में आयोजित किया गया है। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, वरुण धवन और भूमि पेडनेकर सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं।

Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani Wedding LIVE Updates:रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी अब पति-पत्नी हैं! रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने बुधवार को परिवार और फिल्म उद्योग के करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गोवा में शादी कर ली। यह जोड़ा स्वप्निल शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुआ है। जोड़े में प्यार झलक रहा। तस्वीरों को शेयर करते हुए रकुल ने कैप्शन दिया, 'मेरा अभी और हमेशा के लिए।' कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए और वे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कार्ड वायरल होते ही फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई और कपल को बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। मालूम हो कि शादी समारोह आईटीसी ग्रैंड साउथ गोवा में आयोजित किया गया है।

नवविवाहित जोड़े के रूप में अपनी पहली आधिकारिक तस्वीरों में दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। साथ ही उन्होंने एक लाल दिल वाला इमोजी भी डाला। रकुल प्रीत और जैकी भगनानी का विवाह समारोह दोपहर में आईटीसी ग्रैंड साउथ गोवा में हुआ।

Rakul Preet Singh-Jackky Bhagnani are now husband and wife. See first pics from wedding.#RakulPreetSingh#JackkyBhagnanipic.twitter.com/j7HSiRFAlk — IANS (@ians_india) February 21, 2024

Life is simple , it’s either cherry red or any other red ❤️❤️ pic.twitter.com/4euYyzaklY — Rakul Singh (@Rakulpreet) February 1, 2024

रकुल की सिख जड़ों का सम्मान करते हुए जोड़े ने पहली बार आनंद कारज समारोह के साथ शादी की। इसके बाद जैकी की सिंधी विरासत की याद में शाम को फेरे हुए। शादी में शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा, वरुण धवन, उनकी पत्नी नताशा दलाल, अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर समेत कई हस्तियां शामिल हुईं।

Congratulations Rakul and Jackky!!



So so so happy to be a part of this funnnn 3 days with my camera, and with a bigger grin on my sunburnt face. 😁 pic.twitter.com/uD5BRnNLRJ — Joe (@josephradhik) February 21, 2024

English summary :

Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani Wedding LIVE Updates: Rakul Preet Singh and Jackky Bhagnani share their first pictures as husband and wife Mine now and forever see pics

Web Title: Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani Wedding LIVE Updates Are Married Now First Photos of Newlyweds Out share their first pictures husband and wife Mine now and forever see pics video