Rakul Preet-Jackky Wedding: विवाह के पवित्र बंधन में बंधे रकुल और जैकी, आनंद कारज रीति-रिवाज से की शादी

Rakul Preet-Jackky Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी सात जन्मों के लिए एक-दूजे के हो गए हैं और बुधवार को जोड़े ने शादी रचा ली। गोवा में भव्य तरीके से कपल ने आनंद कराज रीति रिवाज से शादी संपन्न की है। हालांकि, कपल ने अभी तक कोई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की है लेकिन इनकी शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें आनंद कराज परंपरा से संपन्न शादी के बारे में उल्लेख किया गया है।

सोशल मीडिया पर कार्ड वायरल होते ही फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई और कपल को बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। मालूम हो कि शादी समारोह आईटीसी ग्रैंड साउथ गोवा में आयोजित किया गया है। रकुल और जैकी की शादी में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, वरुण धवन और भूमि पेडनेकर सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने दो विवाह समारोह किए - आनंद कारज और एक सिंधी शैली समारोह, जो उनकी संबंधित संस्कृतियों को दर्शाता है। दोपहर में उनकी आनंद कारज की रस्म हुई। इस बीच, सिंधी समारोह इस समय चल रहा है।

Invitation of #RakulPreetSingh and #JackkyBhagnani's Anand Karaj ceremony goes viral online. ❤️ pic.twitter.com/4afqOfQRjE