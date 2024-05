यूएई सरकार रजनीकांत को गोल्डन वीजा दिया, अभिनेता ने कहा- शुक्रिया, जानें इसके लाभ

Highlights गोल्डन वीजाधारक यूएई में किसी संपत्ति का मालिक हो सकता है गोल्डन वीजाधारक यूएई में किसी भी समय आ सकते हैं गोल्डन वीजाधारक यूएई में 10 वर्ष तक निवास कर सकता है

नई दिल्ली: भारतीय फिल्म स्टार रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीजा देने के लिए अभिनेता ने अबू धाबी सरकार और अपने दोस्त, व्यवसायी एमए यूसुफ अली को धन्यवाद दिया। रजनीकांत ने अबू धाबी सरकार के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि अबू धाबी सरकार से प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीजा पाकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

रजनीकांत ने कहा कि इस वीजा की सुविधा देने और सभी सहयोग के लिए मैं अबू धाबी सरकार और मेरे अच्छे दोस्त लुलु ग्रुप के सीएमडी श्री यूसुफ अली को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

Thalaivar #Rajinikanth receives THE Golden Visa from the UAE (DUBAI) govt, through chairman and MD of LULU group.



Benefits:



* He can own a property.

* He can visit any time.

* He can reside for 10 years.

* Can sponsor family members & even domestic staff.



And many more 🔥 pic.twitter.com/2y8F6k3yvJ