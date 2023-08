एयरपोर्ट पर ट्विनिंग करते दिखें राघव और परिणीति, ब्लू रंग के कपड़ों में क्यूट कपल ने लूटा फैन्स का दिल

Highlights राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दिखें मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे कपल ने इसी साल सगाई की है

मुंबई: बॉलीवुड के न्यू लव बर्ड्स एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और नेता राघव चड्ढा ने हाल ही में सगाई कर ली है। ऐसे में फैन्स को अब इनकी शादी का इंतजार है।

बीटाउन में ये कपल 'रागनीति' के नाम से जाना जाता है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को आज मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फैन्स इन पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

सामने आई वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इस दौरान कपल को नीले रंग के आउटफिट में ट्विनिंग करते देखा गया।

Parineeti Chopra and politician Raghav Chadha spotted at the airport as they head in to catch a flight outta Mumbai pic.twitter.com/ghn93eZ8bp