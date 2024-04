Pushpa 2 The Rule Teaser Out: फिल्म 'पुष्पा 2 द रूल' का टीजर आया सामने, नए अंदाज में दिखे फिल्म के मुख्य किरदार

Highlights Pushpa 2 The Rule Teaser Out: अब टीजर सामने आ गया है Pushpa 2 The Rule Teaser Out: रिलीज होते ही आलू अर्जुन अपने नए अवतार में दिखे Pushpa 2 The Rule Teaser Out: इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिल्म कैसी होगी

Pushpa 2 The Rule Teaser Out: आलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'पुष्पा 2 द रूल' का टीजर सामने आ गया है। ऐसे में एक्टर अपने नए अवतार में दिख रहे हैं और वो गुस्से में दुश्मनों को पीटते हुए नजर आएं। इसलिए फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि अपने पहली फिल्म की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी और नया परचम लहराएगी।

आलू अर्जुन, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म का टीजर सामने आ गया है और इसका लंबे समय दर्शक इंतजार कर रहे थे। यह फिल्म साल 2021 में आई पुष्पा: द राइज का सीक्वल है और जानकारी के लिए बता दें कि पिछली फिल्म दर्शकों के बीच काफी वाहवाही बटोरी थी।

जिस तरह से फिल्म का टीजर सामने आया है और आलू अर्जुन इसमें काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है फिल्म की पटकथा एक्टर के इर्द-गिर्द है। ऐसे में यह फिल्म जमकर बिजनेस करने वाली है, क्योंकि पिछली फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

