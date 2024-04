Pushpa Pushpa Song Teaser: अल्लू अर्जुन अभिनीत फिल्म का पहला प्रोमो सॉन्ग 'पुष्पा-पुष्पा...' आया सामने

Highlights Pushpa 2: फिल्म 'पुष्पा 2' का पहला प्रोमो सॉन्ग आ गया है Pushpa 2: फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं Pushpa 2: इनके अलावा रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी

Pushpa 2: अल्लू अर्जुन फेम 'पुष्पा 2 द रूल' का पहला प्रोमो सॉन्ग 'पुष्पा-पुष्पा...' (Pushpa Pushpa Song) हाल में सामने आया है। कुछ हफ्ते पहले फिल्म का टीजर भी जारी किया गया था और अब पुष्पा पुष्पा सॉन्ग जारी हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर फैन्स के कमेंट और प्रशंसा की सुनामी आ गई है, क्योंकि फैन इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

इसकी पिछली फिल्म में गाने के लिए म्यूजिक निर्देशक देवी प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और फिल्म का स्क्वील एक बार फैन के बीच धमाल मचाने आ रही है। फैन अल्लू के नए अवतार के पागल हैं क्योंकि पिछली फिल्म भी धमाकेदार रही थी।

सोमवार को मेकर्स ने इससे जुड़े पोस्टर को रिलीज किया था और उसमें कहा, दुनिया पुष्पा राज के नए प्रोमो की प्रशंसा करेगी, जिसमें बताया गया था यानी कि मंगलावर को शाम 4:05 बजे लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज बड़े पर्दे पर 15 अगस्त, 2024 को होने जा रही है।

8 अप्रैल, 2024 को पुष्पा 2 का टीजर जारी हुआ था, जिसमें अल्लू अर्जुन नए अवतार में दिखे, जिसमें उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना हैं। दोनों के फैन दक्षिण ही नहीं पूरे भारत में है और इसलिए उनकी इस फिल्म को लेकर फैन के बीच जबरदस्त क्रेज है।

