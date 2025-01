Pritish Nandy passes away: नहीं रहे प्रीतीश नंदी?, अनुपम खेर ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Highlights Pritish Nandy passes away: प्रीतीश नंदी का 8 जनवरी को निधन हो गया। Pritish Nandy passes away: अनुपम खेर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए एक्स पर एक नोट लिखा। Pritish Nandy passes away: प्रीतीश नंदी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ और स्तब्ध हूं!

Pritish Nandy passes away: मशहूर कवि, चित्रकार, पत्रकार और निर्माता प्रीतीश नंदी का निधन हो गया है। वह 73 साल के थे। अनुपम खेर ने उनके निधन की पुष्टि की और अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म निर्माता के लिए एक भावनात्मक श्रद्धांजलि लिखी। मेरे सबसे प्रिय और करीबी दोस्तों में से एक प्रीतीश नंदी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और स्तब्ध हूं! अद्भुत कवि, लेखक, फिल्म निर्माता और एक बहादुर और अद्वितीय संपादक/पत्रकार! वह मेरी सहायता प्रणाली और मेरी ताकत का एक बड़ा स्रोत थे। मुंबई में शुरुआती दिनों में हमने बहुत सी बातें साझा कीं। वह सबसे निडर लोगों में से एक थे।

Deeply deeply saddened and shocked to know about the demise of one of my dearest and closest friends #PritishNandy! Amazing poet, writer, filmmaker and a brave and unique editor/journalist! He was my support system and a great source of strength in my initial days in Mumbai. We… pic.twitter.com/QYshTlFNd2 — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 8, 2025

Poet, writer and filmmaker #PritishNandy has passed away. Our heartfelt condolences go out to his loved ones during this difficult time.🙏🏻#News#RIPPritishNandypic.twitter.com/6YOCyEkpLp— Filmfare (@filmfare) January 8, 2025

मैंने उनसे बहुत सी चीजें सीखीं, लेकिन हम अक्सर नहीं मिलते थे। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुंबई में मेरे शुरुआती दिनों में ताकत। प्रीतीश नंदी ने झंकार बीट्स, कांटे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, प्यार के साइड इफेक्ट्स, अग्ली और पगली और चमेली जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण किया। प्रीतीश नंदी का 8 जनवरी को निधन हो गया। अनुपम खेर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए एक्स पर एक नोट लिखा।

