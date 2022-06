भक्तों के पास 8 सालों से आय नहीं, टिकट कहां से खरीदेंगे, पृथ्वीराज की कमाई को लेकर अक्षय पर अभिनेता ने कसा तंज

Highlights 3 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने चार दिनों में ₹ 44.40 करोड़ की कमाई की है चौथे दिन अक्षय की फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ की कमाई की

मुंबईः अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कमाई में सोमवार गिरावट दर्ज की गई। फिल्म ने रिलीज के अपने पहले हफ्ते में उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पायी है। इसके बजट के मुताबिक लोग इसे बॉक्स ऑफिस पर असफल बताने लगे हैं। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता व स्वघोषित फिल्म क्रिटिक कमाल आर. खान यानी केआरके ने फिल्म की कमाई को लेकर अक्षय कुमार पर चुटकी ली है।

3 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने चार दिनों में ₹ 44.40 करोड़ की कमाई की है। सोमवार को फिल्म की कमाई महज एक अंक में सीमट गई। चौथे दिन अक्षय की फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ की कमाई की। जबकि फिल्म 4 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की गई है। इसको लेकर केआरके ने अक्षय कुमार के मजे लिए। अभिनेता ने ट्वीट किया- मंगलवार को फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने 4500 स्क्रीन्स से ₹3 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब ₹6,666 प्रति स्क्रीन। आशा है कि यह थिएटर के सुरक्षा गार्डों के एक दिन के वेतन के लिए पर्याप्त है।

इसके साथ ही केआरके ने कहा कि भक्त गरीब हो गए हैं। उनके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। उन्हें माफ कर दीजिए। दूसरे ट्वीट में लिखा- सम्राट पृथ्वीराज के ऐसे आपदा परिणाम के लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए! क्योंकि सभी भक्त गरीब हो गए हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान उनकी कोई आय नहीं है। तो वे आपकी फिल्म देखने के लिए टिकट कैसे खरीदेंगे? बकौल कमाल खान, वे अब असहाय हैं। कृपया उन्हें क्षमा करें।

50 करोड़ के करीब पहुंच गई है। सम्राट पृथ्वीराज घरेलू सिनेमाघरों में हिन्दी में 3550 स्क्रीन्स और तमिल व तेलुगु के लिए 200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 3.43 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म को अच्छी संख्या में दर्शक मिले और समीक्षकों ने इसे सराहा।

Bhai Jaan @akshaykumar you should not feel bad for such a disaster result of #SamratPrithviraj! Because all the Bhakts have become poor. They don’t have any income during last 8 years. So how will they buy tickets to watch ur film? They are helpless now. So pls forgive them.