पठान के 'बेशरम रंग' गाने को लेकर दीपिका पादुकोण के समर्थन में सामने आए प्रकाश राज, जानें क्या कहा

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने आगामी फिल्म पठान के गीत बेशरम रंग में उनकी वेशभूषा को लेकर हालिया विवाद के बारे में बात की। उन्होंने इंदौर में प्रदर्शनकारियों द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के पुतले जलाने पर भी प्रतिक्रिया दी। बेशरम रंग गाने में शाहरुख और दीपिका पादुकोण हैं।

इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा, "बेशरम बिगॉट्स...तो ठीक है जब भगवाधारी बलात्कारियों को माला पहनाते हैं।।हेट स्पीच देते हैं, दलाल विधायक, भगवाधारी स्वामीजी नाबालिगों का बलात्कार करते हैं, लेकिन फिल्म में ड्रेस नहीं??" बता दें कि एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को इंदौर में पठान और बेशरम रंग गाने का विरोध किया और दीपिका और शाहरुख के पुतले जलाए।

#Besharam BIGOTS.. So it’s okay when Saffron clad men garland rapists..give hate speech, broker MLAs, a Saffron clad swamiji rapes Minors, But not a DRESS in a film ?? #justasking

