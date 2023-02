पठान ने दुनियाभर में पार किया 700 करोड़ का आंकड़ा, भारत में 400 करोड़ के आंकड़े के करीब

Highlights भारत में फिल्म 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। फिल्म ने पहले ही दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं।

मुंबई: फिल्म पठान एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चार साल के लंबे अंतराल के बाद शाहरुख खान को स्क्रीन पर देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में आ रहे हैं। पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। भारत में फिल्म 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, फिल्म ने पहले ही दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

25 जनवरी को रिलीज हुई पठान को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिल रही है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर शुरुआत की और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, पठान ने देशभर में 15-17 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म का कुल घरेलू संग्रह अब 363.5 से 365.5 करोड़ रुपये है। यह अब दुनियाभर में 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है।

फिल्म पठान सिर्फ भारत में ही नहीं दुनियाभर में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रैकर रमेश बाला ने कहा कि पठान ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म से पहले शाहरुख और दीपिका वैसे तो कई फिल्मों में एकसाथ काम कर चुके हैं, लेकिन शाहरुख खान और जॉन अब्राहम पहली बार साथ आए हैं। फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित है।

#Pathaan crosses ₹ 700 Crs at the WW Box office in 9 days.. 🔥