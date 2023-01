Pathaan Box Office Collection: 'पठान' की बंपर कमाई ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 5वें दिन 269 करोड़ कलेक्शन के साथ फिल्म ने मचाई धूम

Highlights फिल्म 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 5वें दिन पूरे भारत में करीब 269 करोड़ रुपये की कमाई है। पहले वीकेंड के बाद आने वाले हफ्तों में फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के आसार है।

शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से सजी फिल्म 'पठान' बॉक्सऑफिस पर कमायी की रफ्तार को पाँचवे दिन रविवार को भी बरकरार रखा और 50 करोड़ रुपये की कमायी की। 'पठान' पहले ही हिन्दी सिनेमा की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है। शाहरुख खान की नई फिल्म 'पठान' ने दर्शकों के बीच धूम मचा रखी है, नतीजा ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बंपर कमाई कर रही है। करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे किंग खान के लिए ये फिल्म बेहद खास है। पठान का प्रदर्शन भारत के साथ-साथ विदेश में भी काफी अच्छा है।

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान के लिए फिल्म की शुरुआत के साथ पहला वीकेंड शानदार रहा। जानकारी के मुताबिक, पठान ने हिंदी में 50 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि तमिल, तेलुगु भाषा में फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई की है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी ऐसे में इसका पहला वीकेंड कमाई के मामले में बेहतरीन रहा। फिल्म ने वीकेंड खत्म होने के साथ 269 करोड़ की कमाई की है।

#Pathaan *early estimates* Sun [Day 5]: ₹ 60 cr to ₹ 62 cr. #Hindi version. 🔥🔥🔥

Note: Final total could be marginally higher/lower.